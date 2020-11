Violenza a donne, Felicità: “Maggior sostegno per le vittime”. Domani alle 18 la diretta Facebook

No alla violenza sulle donne. Fabiana Felicità, docente e consigliera della Municipalità 5 Vomero Arenella di Napoli, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha organizzato una diretta Facebook domani alle ore 18.00. All’incontro online “Il silenzio assordante delle donne…l’amore violato”, interverranno docenti, sociologi e avvocati e scrittrici, con un saluto speciale del cantante Andrea Sannino, scelto perché “nelle sue canzoni celebra l’amore e i buoni sentimenti”. “Ho voluto questa diretta – spiega Fabiana Felicità – per parlare delle varie forme di violenza ed essere vicino a chi è in difficoltà. Un evento per affrontare i principali temi inerenti alla violenza di genere, in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui gli episodi di violenza si acutizzano per la convivenza forzata tra le mura domestiche imposta dal lockdown. Le stesse mura domestiche che, da luogo sicuro e accogliente, si trasformano inesorabilmente in un incubo per chi subisce violenza. Fisica, economica, psicologica. La violenza è violenza. E’ importante stare vicino a chi la subisce – continua la consigliera – ed è importante un programma di interventi mirati alla salvaguardia di queste donne. Il tema sarà affrontato domani nella diretta Facebook da professionisti e specialisti”.