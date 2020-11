Violenza a donne, Clemente-Menna-Felaco: ecco le attività a loro sostegno

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, domani 25 novembre alle ore 16, in via Alessandro Poerio 21, nello spazio antistante la sede dell’Unità Operativa Tutela Minori ed Emergenze Sociali della Polizia locale, alla presenza delle Assessore Alessandra Clemente e Francesca Menna e dell’assessore Luigi Felaco, del Comandante Ciro Esposito e del Capitano Sabina Pagnano, saranno presentate le attività a sostegno di donne e minori realizzate dalla “Stanza dell’Ascolto” luogo protetto di incontro, sostegno e denuncia per le donne vittime di violenza del Comune di Napoli. Sarà inoltre presentato il murale “Scugnizzi illuminati”, realizzato dall’artista Alessandro Ciambone sul basamento dell’edificio di 100 mq e donato alla città dall’artista, anche per richiamare attraverso l’arte l’attenzione su servizi dedicati al contrasto alla violenza sulle donne.