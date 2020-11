[VIDEO] Maradona presenta La Bombonera a Lineker

Diego Armando Maradona è una leggenda del calcio mondiale. Gary Linker è uno degli attaccanti inglesi più forti di sempre. La Bombonera è uno degli stadi più iconici del mondo.

Nonostante la rivalità tra Inghilterra e Argentina, nonostante la partita di Messico ’86, Maradona e Lineker sono in ottimi rapporti. Il celebre conduttore di Match of the Day ha militato nel Barcellona dal 1986 al 1989. Negli anni in Catalogna ha appreso lo spagnolo. Ciò ha naturalmente facilitato la comunicazione con il Diez.

Nel 2007, Maradona presentò la Bombonera, leggendario stadio del Boca, al suo amico inglese.