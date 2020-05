Video gallery: La benedizione del Cardinale Sepe a Napoli!”

Il Cardinale Sepe alla fine della cerimonia che ha visto San Gennaro rinnovare l’evento prodigioso del miracolo ha voluto rendere omaggio alla città di Napoli, alla Campania e al mondo intero portando le reliquie del santo fuori dal Duomo e dando la benedizione all’umanità intera per far sentire la vicinanza di San Gennaro al mondo intero in questo momento di grave pandemia.