Victor Osimhen, the black Power

16 ottobre 1968 sul podio delle Olimpiadi di Città del Messico, due Atleti, due Uomini, salgono sul primo e terzo gradino del podio dei 200 mt. piani con pugno alzato in un guanto nero. Sono Tommie Smith e John Carlos.

Quell’ istante sarà per sempre il Manifesto della lotta per i diritti civili degli Afroamericani. E questo cosa c’entra con Drogba ed Osimhen? Nulla, praticamente nulla oppure tutto. Ci piace sottolineare come i partners di questo scambio di complimenti arrivi dal continente nero per un giorno in Campania.



Mr. Drogba, il calciatore ivoriano più forte di sempre è stato intercettato a Sorrento dove era in veste di “ambasciatore”. Nell’incontro con i Giovani per il Global youth tourism summit, Didier si è a lungo intrattenuto con i giornalisti discorrendo di calcio di ieri e di oggi. Della sua carriera che poteva finire a Torino sponda bianconera e di quelli che in giro per il mondo si possono considerare i “fratelli neri” del calcio moderno.

In particolare si è soffermato sul figliol prodigo Lukaku e su quello che più ci interessa da vicino Victor Osimhen “può diventare un top. Serve determinazione. Ha tutte le carte in regola”.

Parole in calce ad una intervista raccolta dal corriere dello sport. Giovani, Africa e calcio. Niente di più vicino a Victor.



Victor che ricevuto il complimento non ha altra via che dar credito alle parole del campione ivoriano. Il campione giramondo ma che per lo più ricordiamo al Chelsea.

La forza fisica al servizio del talento.



Per Osimhen sembra arrivata la stagione della consacrazione.

I complimenti dei più e dei campioni sono unanimi. La squadra e la piazza ci sono, servirà far del suo.

Fratelli diversi Drogba ed Osimhen. Accomunati da qualcosa che abbiamo imparato a riconoscere.

Forza, vigore, determinazione e corsa, tanta corsa. “Ha tutto per diventare un campione” dice Drogba.

Caro Didier ce lo auguriamo.

Napoli lo spera.

Victor a te.

