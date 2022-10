Victor Osimhen e il retroscena con il Manchester City

La sessione di calciomercato estiva del Napoli è stata particolarmente criticata e dibattuta.

Il patron azzurro Aurelio de Laurentiis ha dovuto subire per mesi accuse pesanti da parte di tifosi e opinionisti in merito alle scelte di mercato, soprattutto dopo gli addii di Koulibaly, Mertens e Insigne.

Dopo queste tre partenze, la preoccupazione tra i tifosi azzurri era che anche Victor Osimhen potesse abbandonare la squadra, perdendo di fatto la possibilità di poter essere davvero competitivi in Serie A e in Champions League.

Preoccupazioni che si sono avvalorate nel momento in cui squadre del calibro del Manchester City avevano avanzato delle proposte di acquisto del cartellino di Victor Osimhen.

Fortunatamente il Napoli e Aurelio de Laurentiis, con l’aiuto del DS Cristiano Giuntoli sono riusciti a non “cadere in tentazione”.

Leggiamo insieme cos’ha scritto in merito il Corriere dello Sport:

“Quando il Manchester United si è presentato attraverso messaggi diretti o subliminali tra giugno e luglio, il discorso è stato soffocato; e al Newcastle che a gennaio aveva pure pronto un bonifico da cento milioni di euro fu evitato di entrare nel dettaglio. Il mercato è chiuso per fenomeni come questi, che ne fanno una a partita, e Osimhen ha scoperto il senso della felicità a Napoli, è diventato papà e sta per assecondare anche Spalletti, che gli ha tracciato l’orizzonte: «Può diventare un top player e, nonostante tutto quello che sta facendo, ha ancora amplissimi margini di miglioramento“.

