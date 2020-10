VICO EQUENSE. TUTTI I SINDACI DELLA PENISOLA INSIEME, CONTRO LA CHIUSURA DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DE LUCA E ROSSANO.

I Sindaci della Penisola Sorrentina

tutti uniti.

Oggi 30 Ottobre, i sindaci della Penisola Sorrentina, insieme. La politica si è finalmente unita e schierata, per uno scopo di fondamentale importanza. La chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense. La chiusura è stata una scelta improvvisa, quando si riduce la possibilità di un presidio di emergenza, anche pediatrico, in un periodo delicato, mentre si dovrebbero ampliare il più possibile le opportunità di assistenza, è un’operazione contraria ad ogni logica politica e sanitaria. Non si può rischiare di morire per il Covid, piuttosto che di Covid.