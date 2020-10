VICO EQUENSE. ALL’OSPEDALE “DE LUCA E ROSSANO ” DA OGGI 21 OTTOBRE CHIUDE IL PRONTO SOCCORSO. 0

VICO EQUENSE. ALL’OSPEDALE “DE LUCA E ROSSANO ” DA OGGI 21 OTTOBRE CHIUDE IL PRONTO SOCCORSO.

Annuncio del Sindaco. Stasera, all’Ospedale per protestare “vediamoci alle 21.30 con mascherine e facciamo sentire il nostro dissenso”.

Dal 21 ottobre chiude il Pronto Soccorso dell’Ospedale “De Luca e Rossano” di Vico Equense. Lo ha deciso la Direzione Generale dell’ASL. L’annuncio è stato dato dal sindaco Andrea Buonocore che ha chiamato a raccolta i consiglieri comunali ed i cittadini per una protesta. “Ci vediamo questa sera stessa – ha detto il primo cittadino – alle 21.30 per manifestare tutto il nostro disappunto. Questo è il primo atto per chiudere l’Ospedale. Non sono stato neanche avvisato”.

In tutta la penisola Sorrentina ci sono solo due ospedali, con pronto Soccorso e uno si questi è l’ospedale di Vico Equense, tutto per spostare il personale sanitario agli ospedali di Boscotrecase e Torre del Greco ospedali Covid. Tutto questo è veramente vergognoso, si abbandona la Penisola Sorrentina.

Mariafrancesca Gargiulo