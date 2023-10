Verona Napoli: è questa la vera identità della squadra di Garcia?

-di Dario Greco

Undicesima partita per il nuovo Napoli di Rudi Garcia. La trasferta di Verona ci mostra una squadra viva, in buona condizione, nonostante la sosta e con un atteggiamento tattico, piuttosto differente rispetto a quello mostrato al Maradona contro la Fiorentina di Italiano. Nonostante alcune importanti defezioni (Anguissa, Elmas, Osimhen, Juan Jesus) e con giocatori evidentemente stanchi e affaticati a causa della sosta per le nazionali, il Napoli porta a casa i tre punti. Missione compiuta.

Certo, a voler fare le pulci alla squadra di Garcia emergono dati preoccupanti, ma le note negative sono nettamente inferiori rispetto alle qualità messe in campo al Bentegodi. Il Napoli trova sulla strada un Verona, messo bene in campo e che parte a dire il vero molto bene, forte, con personalità. Del resto Marco Baroni, ennesimo ex di turno, ci ha mostrato quello che è capace di fare, come tecnico. Lo scorso anno il suo Lecce, aveva costretto la squadra, allora guidata da Luciano Spalletti a due difficili gare, sia in casa che in trasferta.

L’inizio della gara sembra essere una fotocopia di una partita in salita per i partenopei. Abbastanza male la difesa, che ritrova Amir Rrahmani, in un’inedita coppia centrale con Natan, che sembra essersi preso il posto da titolare, al momento. Fuori condizione anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, mentre Mario Rui sulla fascia sinistra tiene botta, nonostante la differenza evidente, in termini di centimetri, con gli avversari.

Mancano titolarissimi come Anguissa a centrocampo e Osimhen in attacco, motivo per cui Garcia ridisegna la squadra facendo partite da titolari Giacomo Raspadori e Jens Cajuste. Il centrocampista svedese, si dimostra immediatamente padrone del campo e sfodera una prestazione di livello e di personalità. Sicuramente tra le cose migliori viste in questo scorcio di stagione, sotto il Vesuvio. Bene anche Jack, che schierato da falso nueve, crea subito spazi e occasioni per i due esterni d’attacco e per gli inserimenti dello stesso Cajuste. La gara si sblocca proprio grazie a una pregevole giocata di Raspadori, il quale si destreggia sull’out di sinistra, lavorando il pallone di suola e mettendo al centro un pallone su cui Di Lorenzo non arriva, ma c’è alle sue spalle il tocco delizioso, provvidenziale di Matteo Politano.

Spendiamo due parole su questo calciatore. Arrivato a Napoli per sostituire un pilastro come Callejon, dopo essere stato messo ai margini dal progetto Inter di Marotta e Conte, l’attaccante romano si è subito mostrato prezioso e volitivo qui a Napoli. La sua migliore stagione con il club azzurro è stata quella del 2020-2021, quando mette a segno 9 reti in campionato, una in Coppa Italia e una in Europa League. Quest’anno ha già realizzato 4 reti, il suo miglior inizio di sempre, da quando veste i colori del Napoli.

Non caso nella gara contro il Verona, Politano è risultato MVP, per aver sbloccato il match e per aver fornito l’assist per la seconda marcatura del compagno di squadra, Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, autore di due reti, sembra essere tornato quello della scorsa stagione. L’avevamo già visto in grande spolvero nel match contro l’Udinese di Sottil, ma la prestazione di ieri pomeriggio contro gli scaligeri è un’ulteriore conferma, se non addirittura un upgrade. In quella occasione si era procurato un rigore, aveva fornito un assist e messo a segno una rete. Stavolta ha realizzato una pregevole doppietta, terza rete stagionale, dopo un avvio complicato e qualche incomprensione con il tecnico francese.

Altro importante segnale di ripresa per la squadra, è dato dal ritorno di Stanislav Lobotka a centrocampo, nella sua posizione ideale. Lo slovacco è stato protagonista di una prestazione di buon livello e ottimo ritmo. Tra le note positive della gara bisogna inoltre segnalare le parate di Alex Meret.

Se il Napoli è uscito dal Bentegodi con i tre punti e un solo gol subito, il merito è senza dubbio dell’estremo difensore friulano. Troppo spesso criticato, a volte preso di mira dai tifosi, Meret in alcune circostanze è stato poco lucido e reattivo in questo avvio di stagione. Contro il Verona ha disputato una gara molto valida e attenta. Merita sicuramente il 7 in pagella. Tuttavia, per come il Napoli ha gestito la gara nel secondo tempo, possiamo dire che il Verona è uscito sconfitto, ma a testa alta, impegnando più volte la difesa avversaria, con tiri e soluzioni offensive non così scontate, come potrebbe apparire dal risultato finale.

Il Napoli di Garcia, fino a questo momento, ha mostrato le sue carte migliori proprio in trasferta, dove è ancora imbattuto. Il Verona non è certo avversario irresistibile, ma c’è da dire che dopo la brutta gara contro la Fiorentina, vedere questo tipo di prestazione fa ben sperare. Sarà una stagione lunga e difficile, sia per quanto riguarda il campionato, sia per il passaggio del turno in Champions League.

Il Napoli è chiamato a dimostrare tutte le sue qualità individuali e di collettivo. Certo aver perso in un colpo solo due pilastri come Anguissa e Osimhen non è cosa da poco. Ci sono davvero tante attenuanti per Garcia, ma bisogna anche ammettere che alcune scelte e soluzioni adottate in queste prime uscite, sono difficili da comprendere e ancora di più da digerire. Forse schierare i giocatori nel loro ruolo ideale aiuterebbe a risolvere enigmi e nemesi tattiche. Anche perché quando gli avversari sono Udinese, Frosinone, Lecce e Verona, è possibile avere vita facile, nonostante imprecisioni, errori e una squadra lunga e sfilacciata. Ma contro Lazio, Fiorentina e Real Madrid, le cose cambiano.

C’è poi da ricordare che il Napoli sulla carta ha avuto un avvio di campionato favorevole, visto che non ha ancora incontrato squadre di vertice come Inter, Milan e Juventus. Il banco di prova sarà proprio il match contro i rossoneri di Pioli, attualmente seconda forza del torneo. Il Napoli affronterà le prossime gare senza Victor Osimhen e senza Frank Anguissa. Centimetri e piedi importanti, che non sono proprio semplici da sostituire. Detto questo: avanti così con testa, cuore e gambe.

