Venerato: “Osimhen? C’è ottimismo. Aggiornamenti su Callejon, Jovic, Immobile, Sorloth e Belotti”

Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Osimhen? Se dovessi scommettere un euro, forse dico che verrà a Napoli. Rispetto a sabato c’è più ottimismo. Il Napoli ha metabolizzato la botta, ovvero la risposta del nuovo agente D’Avila. Il Napoli smentisce in modo secco le visite mediche fatte a Roma da parte del giocatore. C’è molta confusione. A me non mi arriva alcuna conferma. Bisogna capire se il Liverpool ha intenzione di affondare il colpo o meno. Il CEO del Liverpool ha avuto dei colloqui con l’ex entourage del giocatore. Il Liverpool si è interessato al ragazzo. Tutto però si è limitato a dei colloqui, questo non vuole dire trattativa. Non sappiamo se nel frattempo D’Avila abbia avuto altri colloqui. Il Napoli conta di parlare con l’agente di Osimhen entro mercoledì, fissando un appuntamento per conoscersi. Stipendio? L’accordo è di 5 milioni lordi, quindi circa 3 milioni e 7, grazie al decreto crescita, per chi viene dall’estero.

Jovic? Il giocatore vorrebbe 6 milioni netti di stipendio. Il Napoli vorrebbe perderlo con un prestito con diritto di riscatto. Se ne parla. Jovic ha preso atto della trattativa e spera che arrivi qualcosa di più importante ma il Napoli c’è.

Immobile? Il ragazzo vorrebbe almeno 5 milioni netti a stagione, questo è quello che mi arriva. Un giocatore come lui vale circa 40-45 milioni. È un’operazione che difficilmente il Napoli potrebbe portare a termine. 45 milioni del cartellino più 10 lordi per l’ingaggio, per un 30enne. Non so.

Sorloth? Viene valutato in maniera positiva.

Belotti? È un nome che non è stato mai fatto. Su di lui c’è più l’Inter.

Callejon? Al momento la situazione è molto ferma”.