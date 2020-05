Fase 2, Venanzoni (Pd): “Galleria Umberto I, senzatetto problema da affrontare seriamente”

“GALLERIA UMBERTO IERI SERA, COME OGNI SERA.

Il problema dei senza tetto va affrontato seriamente. Non con i soliti propositi, progetti e programmazione. No, proprio no, di quella roba ne abbiamo piene le orecchie e le tasche. Si faccia in fretta.

REAL ALBERGO DEI POVERI, peraltro numerose associazioni sostengono e finanziano.

Il resto è una gran perdita di tempo, mai nulla di concreto.

Tra norme, requisiti, logistica ed altro, non si individua mai la soluzione.

Vediamo cosa stanno combinando”.

Lo scrive su fb Diego Venanzoni, consigliere comunale Pd