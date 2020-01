Valverde: “Di Vidal mi interessa che si alleni bene”

Valverde,allenatore del Barcellona,prossimo avversario in champions del Napoli,e lapidario nei confronti di Vidal…se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – “Di Vidal sono interessato alle prestazioni sportive e al fatto che si alleni bene, al resto penserà il club”. Così Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ‘liquida’ la vicenda legata alla possibile partenza del centrocampista cileno, che piace tanto ad Antonio Conte e all’Inter. Parlando alla vigilia del derby della Liga contro l’Espanyol, il tecnico dei blaugrana ha anche posto l’accento sulla situazione di di Dani Olmo, di cui si vocifera un possibile ritorno al Camp Nou. “E’ un grande giocatore – ha detto Valverde – ma gioca in un’altra squadra. Non ho intenzione di indovinare il suo futuro”. “Non pensavo che Carles Alená andasse via così presto – ha sottolineato -. Non penso vi saranno altre operazioni in uscita”. Il tecnico, infine, ha confermato l’assenza del portiere Marc-André Ter Stegen a causa di un infortunio