Valore del Napoli, 540 milioni di domande

Nel silenzio del campo, parlano le statistiche. La Premier va a tutta già da due settimane, l’Italia attende.

Tempo di valutazioni.

Una recente indagine economico-finanziaria, sostenuta da Transfermarkt, stima il Napoli di De Laurentiis circa 540 milioni di euro. Terza squadra in Italia e tredicesima in Europa.

Ora, non conoscendo esattamente i parametri che l’agenzia prende in considerazione o quantomeno ritenendoli “discutibili”, possiamo certo sostenere che Napoli ed il Napoli 5.0, valgono e valgono tanto.

Su cosa si basa il reale ” valore” di una azienda?

Conti in ordine?

Parco dipendenti?

Managers in direzione centrale?

Conta la città ed il mercato a cui può ambire il binomio città-azienda?

Della serie se la Ferrari fosse nata ad Ascoli, città che uso solo come gioco ed esempio, avrebbe lo stesso appeal? E la Fiat di Torino? Macerata sarebbe stato lo stesso?

De Laurentis quanto deve a Napoli, la crescita della sua azienda?

Domande a cui ognuno avrà la sua personale risposta.

Riflessioni.

Il valore è tanto labile in un mercato tanto istantaneo. Il club azzurro pur valendo mezzo miliardo è acquistabile? Il suo è un valore reale?

Che margini di espansione ha l’affare Napoli?

Si cresce insieme, si vince Insieme. Il valore lo si fa Insieme.

