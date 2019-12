Valeri da Var una jattura, esattamente come lo era da arbitro

Sarebbe simpatico sapere da Rizzoli e Nicchi cosa pensano del rigore negato al Napoli per fallo di Locatelli su Hysaj. L’arbitro in campo, oggettivamente, non poteva vedere nulla. Ma le telecamere hanno colto nettamente il centrocampista del Sassuolo mentre tratteneva il difensore azzurro. Per amor di Dio: nulla di violento. Gli ha solo impedito di prendere il tempo e provare a staccare. Non è neanche detto che sarebbe arrivato sul pallone. Ovviamente impossibile sapere se avesse fatto o meno gol. Ma Valeri, disastroso VAr di giornata, cosa ha visto?

Un abbraccio del genere fino a qualche anno fa sarebbe stato commentato in modo sarcastico. “Di contatti del genere ce ne sono decine a partita”. Vero, per amor di Dio. Ma oggi una cosa del genere non è possibile. Se grazie alla tecnologia è stato annullato un gol a Callejon, che aveva l’unghia del mignolo in fuorigioco, questo è rigore. Colossale. L’arbitro, di spalle, non l’ha colto. Ma Valeri come è possibile che non l’abbia visto? Sono questi episodi che fanno perdere di credibilità al mondo arbitrale. Quella trattenuta era molto lieve, ma eclatante nella sua evidenza. In campo un rigore del genere non lo fischi mai. Ma con la Var è impossibile non darlo.

Per tutta evidenza Valeri da Var non è migliore di quanto non fosse da arbitro. Per chi lo avesse dimenticato era l’arbitro della semifinale di Coppa Italia del 2017 tra Juve e Napoli. Rigore netto negato ad Albiol, e sul proseguimento dell’azione rigore alla Juve per… fallo di mano di Reina.