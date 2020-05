Valentini, prefetto di Napoli: “Livello di pericolo diverso tra le Regioni, sulle manifestazioni sportive…”

Marco Valentini, Prefetto di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Le regole di riapertura per lunedì 18 saranno rese note prima di lunedì, anche se sono già state abbastanza sviscerate. Riguardano il numero dei tavoli nel caso degli esercizi di ristorazione e nelle distanze che devono essere rispettare tra le varie persone che entrano negli esercizi commerciali. Rimane l’obbligo di utilizzo della mascherina. Questa epidemia si è manifestata in modo differente nel nostro Paese tra le varie aree e Regioni. Il livello di pericolo è diverso tra le varie Regioni, questo è un dettaglio noto. Quindi ogni Regione sarà libera di prendere provvedimenti adeguati. Chiaramente i rischi che ci sono in Lombardia non sono gli stessi che ci sono al sud. Non è sconosciuto l’oggetto della regolamentazione ma i dettagli li conosceremo a breve. Il calcio è molto seguito nel nostro Paese e il tema è molto importante e lo troviamo su tutte le pagine dei giornali. È un tema complesso da seguire perché i vari interessi in gioco devono tener conto della salute delle persone. Questo tema è stato dibattuto in maniera diversa nei vari Paesi europei. Percepisco però dei segnali positivi e credo che siamo in dirittura d’arrivo. Sicuramente è difficile ipotizzare una competizioni sportiva con la presenza del pubblico. Le misure di distanziamento riguardano anche i pubblici locali. Dobbiamo aspettare e non avventurarci in ipotesi. Tutti gli eventi che prevedono la partecipazione di un pubblico numeroso saranno sicuramente ridimensionati”.