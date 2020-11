Università, Federico II: ecco i nomi del nuovo consiglio di amministrazione

La Federico II ha fatto un importante passo verso il rinnovo della governance eleggendo oggi i componenti del nuovo consiglio di amministrazione.

Le designazioni realizzate in piena sintonia tra il rettore Matteo Lorito, in carica dal 1° novembre, e il Senato Accademico assicurano la rappresentanza di tutte e 5 le aree culturali dell’Ateneo, la rappresentanza di tutte e 4 le scuole, la rappresentanza di genere così come richiesta anche dallo statuto e la scelta degli 8 candidati, interni ed esterni, più votati nei rispettivi ambiti.

Compongono il nuovo CdA della Federico II:

Giuseppe Campanile (Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali), Giuseppe Castaldo (Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche), Pierluca Maffettone (Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale), Edoardo Massimilla (Dipartimenti di Studi Umanistici) Alessandro Pezzella (Dipartimento di Fisica) i componenti interni, Maria Luisa Chirico Università degli Studi della Campania Vanvitelli), Elda Morlicchio (Università di Napoli L’Orientale) e Paola Verdinelli (esperta) i componenti esterni.