“Uniti nello sport, insieme per la vita”: l’evento dell’Istituto Froebeliano

Si è disputato, venerdì 27 maggio, presso il campo di calcio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Roby Club, l’evento “Uniti nello sport, insieme per la vita”.

L’iniziativa, ideata e organizzata dalla classe 3F dell’Istituto Froebeliano e sostenuto dalla Professoressa Enza Vitale e dalla Dirigente Scolastica Fabiana Alfieri, era finalizzata a sensibilizzare il gioco di squadra con lo scopo di abbattere i muri della divisione sociale.

Da cosa nasce l’idea…

L’idea nasce dalla proposta di un’alunna che, chiedendo alla Prof.ssa Vitale di organizzare un torneo di calcio tra le terze dei tre istituti Froebeliano – Montale – Lombardi, ha dato vita ad un progetto divertente ed istruttivo.

Va ricordato, infatti, che i ragazzi che hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa provengono dal Rione Sanità, un quartiere che questi giorni è sotto la lente di ingrandimento dei media nazionali, proprio per alcuni importanti progetti di riqualificazione del territorio, al fine di far tornare a splendere uno dei più belli e ricco di storia simbolo della città di Napoli.

E quale miglior rinascita e riqualificazione potrebbe essere se non partire proprio dai più giovani. Ragazzi di età compresa tra i 12 e 14 anni che hanno dato prova e dimostrazione di cosa significhi l’impegno e il gioco di squadra.

Come è stato organizzato

Non si è trattato solo ed esclusivamente di un triangolare di calcio, ma di allestire una vera organizzazione, a partire dalla composizione delle squadre, per giungere alla nomina di un ‘Presidente della Società‘, per l’occasione, ruolo ricoperto da Simone Domenico R.

Presidente della Squadra e Prof.ssa Vitale

Le squadre di calcio che si sono sfidate hanno avuto il supporto giornalistico e social media dell’area stampa formata da: Tonia V. – Nimsara M. – Ylenia M. e dai racconti immortalati dai fotoreporter Conny P. e Francesco Pio G.

Proprio come una società di calcio della Serie A, anche la squadra del Froebeliano ha organizzato tutto nei minimi particolari allestendo un suo staff medico, composto da: Francesco G. – Siamona C. – Serena D.M.

In una squadra che si rispetti, ovviamente, non poteva mancare lo spettacolo delle majorette, le quali supportate dalla Dirigente Scolastica Fabiana Alfieri, hanno allietato gli spettatori con un divertentissimo e bellissimo spettacolo.

Ma l’impegno dei ragazzi è andato al di là delle mura scolastiche. Infatti, grazie alla serietà dell’iniziativa, i ragazzi hanno suscitato l’interesse di alcuni sponsor per le divise delle squadre. Le aziende che hanno accettato di sostenere l’evento sono state la pasticceria Poppella, Linework Gorup, Isabella De Cham Pizza Fritta e l‘Ingrosso Alimentare MEPA.

Fischio d’inizio: si gioca

Organizzato tutto al meglio, compresa la presenza di arbitri professionisti, non resta che fischiare per il calcio d’inizio.

Il ‘campionato’ si è svolto in 2 partite da 20′ ognuna conclusasi con la finale di 30′.

Si è giocato in una giornata caldissima, che ha messo a dura prova i giovanissimi atleti che, nonostante tutto, sono riusciti a brillare per tecnica e gioco. Questa la cronaca. Ore 9.30, la squadra dei Gialli sfida i Verdi che, sebbene fossero con un uomo in meno, non si sono lasciati scoraggiare, difendendosi in modo egregio sul campo. Le doti calcistiche unite all’impegno, da subito, hanno alzato l’asticella della difficoltà per entrambe le formazioni. La partita si conclude con un 1-0 per i Verdi.

Ma una sconfitta non è un buon motivo per abbandonare e questo la squadra dei Gialli lo sa bene.

Dopo l’esibizione delle majorette che, divertite ed emozionate, hanno danzato sul campo del Calcio Roby Club, la squadra dei Gialli scende di nuovo in campo, questa volta contro la squadra dei Blu.

Una partita sofferta, soprattutto, per la forte calura della giornata che ha fatto spendere molte energie ai giocatori in campo, anche se è stata l’ultima sfida quella più difficile.

La finale di un campionato straordinario

Blu contro Verdi. Due squadre che sanno cosa sia il sacrificio, l’amore e la passione per amore della maglia, riuscendo a mantenere il focus sull’obiettivo che ha permesso loro di dare un bellissimo spettacolo in campo.

Dopo un iniziale vantaggio dei Blu, i Verdi riescono a segnare, andando ad esultare sotto la curva.

Arriva quindi il secondo goal dei Blu. La fatica è sempre più evidente, anche sui volti dei ragazzi delle due squadre.

Una stanchezza che ha fatto perdere, ai Verdi, la lucidità per gestire il gioco. Ed è questione di secondi prima che i Blu riescono a segnare la terza rete, concludendo il ‘torneo’ con una splendida vittoria.

Un campionato in cui tutti i baby calciatori in forza alle tre squadre hanno lottato fino alla fine, insieme, sia in campo che sugli spalti. Infatti, è stata la curva a sostegno dei giocatori, elemento indispensabile per il “campionato” della scuola Froebeliano – Montale – Lombardi. Sugli spalti le stesse majorette, la stampa e le squadre hanno intonato cori a sostegno delle sfidanti.

Ma non esiste supporto migliore se non quello delle famiglie, e in questo le mamme e i papà dei ragazzi hanno fatto la differenza, partecipando attivamente all’evento a supporto di tutti i giovani della scuola.

Un’iniziativa meravigliosa, in cui i ragazzi hanno saputo dimostrare cosa significhi avere un obiettivo, uno scopo. Lavorare sodo per realizzarlo e riuscire nell’impresa. L’impegno e la dedizione hanno ripagato tutti gli sforzi dei ragazzi, della Prof.ssa Vitale e della Dirigente Scolastica Fabiana Alfieri. Un impegno che dovrà essere applicato anche nella vita, per “crescere insieme” costruendo così e vivendo in un mondo migliore.

