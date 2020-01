Una targa al San Paolo per ricordare Roberto Fiore

La manifestazione promossa dall’Ussi Campania, su idea del giornalista Marcello Pelillo.E quanto si legge in questo articolo pubblicato da Repubblica.it Una targa allo stadio San Paolo per ricordare Roberto Fiore, indimenticato presidente del Napoli dal 1964 al 1967. Fu lui a portare in maglia azzurra campioni del calibro di Altafini e Sivori. La cerimonia si è svolta oggi in tribuna Posillipo. L’iniziativa è stata voluta dall’Ussi Campania, su idea del giornalista Marcello Pelillo.

Erano presenti all’inaugurazione il dirigente del Napoli, Alessandro Formisano, l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, il vice-presidente della Figc, Cosimo Sibilia, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, e alcuni ex calciatori come Gianni Improta e Faustinho Canè.