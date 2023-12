Una sconfitta figlia di una stagione targata caos

La sconfitta, o meglio, il cappotto subito ieri in Coppa Italia contro il Frosinone è figlia di una stagione viziata da strafalcioni gestionali societari, dove si può certamente affermare che gli alti e bassi, se non si corre ai ripari, saranno la storia perpetua di un’annata che avrebbe dovuto essere di ben altra natura.

Si dice che in campo ci vanno i calciatori, ma non è sempre vero, ci vanno gli uomini cioè coloro i quali anche se appagati, mostrano gli artigli dando il 200% fino al fischio finale dell’arbitro. Senza pensare se il prossimo anno andrai al Real piuttosto che al Chelsea oppure se guadagni 1000 lire in meno rispetto ad un altro tuo compagno.

Ieri ad esempio si sono rivisti in campo calciatori poco utilizzati come Simeone, che ha combattuto fino al momento della sostituzione dove aveva trovato anche il gol, poi annullato dal VAR, Lindstrom che si è ben comportato anche se andrebbe messo in condizione di giocare nel suo ruolo cioè il sostituto naturale di Zielinski, Zanoli che aveva fatto bene fino al momento del cambio fascia, senza dimenticare Demme che ha fatto un’ottima gara, insieme a Cajuste, senza alcun minutaggio nelle gambe, e non si capisce perché non abbia mai messo piede in campo quest’anno.

La sconfitta colpa di Mazzarri? Non solo, anche Adl è colpevole

È chiaro che sul banco degli imputati ci sia finito Mazzarri, che dopo la gara vittoriosa con il Cagliari aveva annunciato un possibile turnover nella gara di Coppa, ma non è certo l’unico colpevole, anzi forse è il meno colpevole di tutta la storia 2023/24. Infatti, senza ripercorrere gli errori commessi questa estate, andrebbero fatti meno annunci pubblicitari, tipo firme di contratti, Supercoppe da giocare oppure no, e provare a spiegare come mai oggi si ha una squadra incompleta senza un leader in difesa, senza un DS e senz’ anima. In pratica un gruppo vago e senza cuore, che al minimo diniego in campo si sfalda e non reagisce, mortificando Napoli ed i suoi tifosi in maniera davvero indecorosa.

C’è da chiedersi cosa hanno dato in più i 5 “titolarissimi” messi in campo? Lo 0 a 4 parla da solo, ma è altrettanto vero che sullo 0 a 2 la squadra si spegne e va in confusione, problema mentale? Certamente sì, ma ciò non giustifica la staticità ed inconsistenza di apporto data dai nuovi entrati. Si resta davvero attoniti d’innanzi a tanto immobilismo.

Mazzarri in conferenza chiarisce un concetto

Mazzarri è stato chiaro in conferenza, “chi ha la faccia di andar via, io lo farei andare. Servono forze fresche”.

Senza programmi non si vince: lo scorso anno il Napoli ha vinto con merito, ma oggi è la “New era” e bisogna costruire l’oggi per il domani.

Sabato a Roma il Napoli sarà chiamato a rispondere presente, dove dovrà annientare tutte le criticità mostrate ieri. Sarà capace di reagire contro una squadra che si è mostrata ancora più altalenante nei risultati? Lo sperano tutti i fedelissimi azzurri.

