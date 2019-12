Dopo i recuperi di ieri,ecco le decisioni del giudice sportivo,raccolte in questo articolo pubblicato su Ansa.it Una giornata di squalifica per Gianluca Caprari della Sampdoria e Jeremy Toljan del Sassuolo: lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle due partite giocate ieri: l’anticipo della 17/a giornata Samp-Juve e il recupero della 7/a Brescia-Sassuolo.