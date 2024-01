Un turno di squalifica per Walter Mazzarri

Sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo a seguito della 18esima giornata di campionato di Serie A.

Per il tecnico del Napoli Walter Mazzarri il provvedimento è di una giornata di squalifica “con ammonizione per avere inoltre, al 37° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale”.

Ammenda di 12mila euro alla Roma, “per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (Vlahovic) e per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore”.

Squalifica inoltre per Raffele Palladino del Monza “per avere al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressione irriguardosa agli Ufficiali di gara“.

Le squalifiche ai giocatori

Squalificato Mirko Maric del Monza “per avere, al 50° del secondo tempo, dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale e lanciato un pallone sul terreno di giuoco al fine di ritardare la ripresa della gara”

Liberato Gianpaolo Cacace dell’Empoli : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Lewis Ferguson del Bologna: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Manuel Locatelli della Juventus: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

