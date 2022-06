Un tuffo in piscina per Mertens e Ciro (foto)

In attesa della risposta definitiva di Aurelio De Laurentiis alla proposta di Dries Mertens di restare nel club SSC Napoli, diminuendo l’ingaggio ad 1,5 mln di euro, il folletto belga ha deciso di trascorrere questa afosa giornata di fine giugno in piscina con il piccolo ‘Ciro’.

L’immagine dolcissima del neo papà belga con il piccolo è stata condivisa sulle storie di Instagram dalla moglie di Mertens, Katrin Kerkhofs.

Ultimi giorni di riposo per Dries, il quale ha il contratto in scadenza il primo luglio, e ad oggi non conosce ancora la sua sorte, sebbene le volontà di Mertens siano abbastanza note.

Infatti se dapprima i procuratori di Mertens avevano avanzato proposte che non si collimavano con le possibilità di ADL, adesso la situazione è cambiata.

Il Folletto belga infatti ha deciso di abbassare la sua richiesta a 1,5 mln affinché possa rimanere ancora un altro anno nel club azzurro. Ricordiamo infatti che Dries ha 35 anni, dunque qualora giocasse ancora un altro anno arriverebbe a 36. Un’età certamente da record per un giocatore del suo ruolo.

Che Aurelio de Laurentiis conosca già sa la risposta ma vuole fare un innocente dispettuccio al giocatore per la richiesta avanzata? Ovviamente questa è una goliardica provocazione, che però potrebbe non essere troppo lontana dalla realtà.

