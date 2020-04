“Umtiti, il Napoli contatta il Barcellona. Diego Carlos l’alternativa”

Il difensore blaugrana, secondo la stampa spagnola, sarebbe il rimpiazzo ideale di Koulibaly in caso di addio. Piace a Gattuso e non è considerato incedibile Se Kalidou Koulibaly dovesse partire, al Napoli servirebbe un grande nome e un giocatore di sicuro affidamento per sostituirlo. Secondo il quotidiano catalano “Sport” l’idea del ds Giuntoli riguarda il Barcellona. Il club azzurro avrebbe già contattato i dirigenti blaugrana per chiedere informazioni su Samuel Umtiti. Il francese – sottolinea la stampa spagnola – piace molto a Gattuso e non è considerato incedibile. Inoltre, la valutazione di 50 milioni di euro fissata dal club prima dell’emergenza Coronavirus adesso va rivista. Sul giocatore c’è anche il Manchester United, ma il vero ostacolo per il Napoli, sempre secondo Sport, potrebbe essere il maxi-ingaggio che il francese percepisce a Barcellona. I contatti tra i due club continueranno, ma intanto gli azzurri seguono altre piste e tra queste c’è anche quella che porta al centrale del Siviglia, Diego Carlos, giocatore che piace anche allo stesso Barça. (Italpress).fonte Corriere dello Sport