ULTIM’ORA: Osimhen salta il Genoa. Non Convocato da Mazzarri!

Osimhen salta il match di domani con il Genoa: non è stato convocato da Walter Mazzarri. L’ attaccante Nigeriano, rientrato dagli impegni con la propria Nazionale, ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani

Il numero 9 non sarà convocato per il match di domani al Maradona contro il Genoa.

Dunque, a questo punto, il calciatore non sara a disposizione del Tecnico Mazzarri, che ha preferito non convocarlo per il match in programma domani alle 15 contro il Grifone. I fantallenatori speravano, ovviamente, di vederlo in campo già dal primo minuto, ma come i tifosi azzurri, dovranno ancora attendere il “salvatore della patria”

Osimhen offaticato e senza stimoli! Pronto per il Barça?

Niente Osimhen per la gara con il Genoa. Il centravanti nigeriano è affaticato e Mazzarri opta per un piano conservativo, in vista della gara con il Barcellona. Il Napoli è in ritiro per la sfida che in cinquantamila aspetta, forse l’ultima possibilità per agganciarsi al treno Champions: senza Osimhen.

Ecco il report del sodalizio campano: “Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domani allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A (ore 15)”.

“La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la seduta con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto”.

“Victor Osimhen è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale e ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani”,

