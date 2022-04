Ultim’ora: DeLa senza freni a Radio Kiss Kiss

Un’intervista attesa da molti tifosi, quella rilasciata da Aurelio de Laurentis per la radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss.

In merito alla questione “ritiro degli azzurri”

“Il problema del ritiro è che è successivo ad una vampata di calore che ti prende da tifoso, perché quando uno vede una partita di calcio, anche se sei il presidente, diventi un tifoso da Curva A o da Curva B o da Distinti. I tifosi che vengono allo stadio sono puri e meritano rispetto. Io non ho mai avuto una vampata di colore e di calore così, ero diventato rossissimo, per i venti minuti successivi a quei 9 minuti maledetti di Empoli-Napoli. Allora rimani male perché in quel momento hai offeso l’identità del napoletano, hai offeso le 5mila persone che son venute a vederti, hai offeso questi 160 milioni di tifosi nel mondo che ti stanno guardando. Quando nell’animo, spugnando, senti dire anche dallo stesso Spalletti, ‘forse ci vuole il ritiro ‘ , allora ritiro sia. Poi a freddo rifletti e dici ‘ma che è sta stupidaggine arcaica del ritiro?’, questo riguarda il calcio vecchio. ”

Una parola ai giornalisti

“Molti di voi giornalisti non avete capito che il calcio è un’industria vera con delle regole precise e delle volte sorrido, quando leggo ‘ma de Laurentiis è un padre padrone’, ‘Ma De Laurentiis non ha messo le persone al posto giusto in società’. Io non credo, credo che il Napoli abbia fatto una cavalcata senza precedenti. Quando sono arrivato il Napoli non esisteva e per rispetto verso la storia del club lo chiamai Napoli Soccer.“

Un pò di dati per far capire meglio il concetto

“Quando tornammo in B recuperammo il nome Società Sportiva Calcio Napoli. Se noi andavamo a verificare dove eravamo per la UEFA, vi dico che noi non esistevamo nemmeno per l’UEFA, non avevamo voce in capitolo. Poi tornammo in A grazie a Reja e ai ragazzi che avevamo in quel momento, più il tifo incredibile dei sessantamila al San Paolo alla prima in C. Noi registrammo il 525° posto nel Ranking, poi piano piano siamo arrivati tra i 15 club più importanti. La Roma, l’Inter e il Milan erano 34°, 35° e 36° posto.

Tra acquisti e Covid

“Poi abbiamo perso qualche posizione perchè il Covid ci ha massacrato. Ho perso 220 milioni in due anni in un momento in cui avevamo cercato di rafforzarci. Abbiamo preso sotto gamba la pandemia pensando fosse un male passeggero e non radicato. Ad un certo punto abbiamo fatto mercato invernale che non abbiamo mai fatto prendendo Demme, Lobotka e Petagna. Poi abbiamo investito tanti milioni in Lozano e in Osimhen. Abbiamo fatto grandi investimenti e ci siamo trovati con degli sponsor che andavano via, gli stadi chiusi e con delle entrate che non c’erano più. Eppure siamo ancora qua e qui vogliamo rimanere. ”

Un ora a tu per tu con Spalletti

“Con lo staff tecnico e Spalletti ieri mi sono intrattenuto un’ora la mattina nell’ufficio di Luciano. Noi siamo partiti come una locomotiva, all’inizio non avevamo nemmeno Lobotka. La preparazione che abbiamo fatto ha dato dei risultati pregevoli, poi qualche cosa dev’essere successa. A loro ho detto ‘ma siete sicuri che non ci sia un rallentamento negli allenamenti che forse sono poco allenanti?’. Loro mi hanno detto che si stanno allenando con costanza. Ho pensato che potesse esserci qualche incomprensione e certi giocatori, che sono stati abituati dall’epoca di Sarri a giocare col pallone e con la linea difensiva molto alta, possono andare in difficoltà. Forse durante l’arco della partita si stancano maggiormente, ma io ho piena fiducia in Spalletti.”

Questione Champions e l’attenzione ai tifosi

“L’ho pregato di valutare bene queste ultime partite perché noi siamo partiti con l’idea di riconquistare la Champions. Perdere la Champions? Ci mancano 4 punti in 4 partite, se non dovessimo farli sarebbe un fallimento. Ai giocatori ho detto che sono delle aziende e quindi come gruppo devono combattere col coltello tra i denti. A loro ho detto ancora ‘Qui ne va di mezzo la vostra credibilità professionale ed etica. Avete un importante colore da difendere che è l’azzurro. Non a caso è il colore più bello che è quello anche della nazionale’. Quello nostro è un gruppo straordinario, i ragazzi mi ascoltavano molto attentamente e qualcuno ha avuto la forza di entrare nel merito e m’è piaciuto molto perché dimostravano una buona partecipazione alla dialettica. Io dicevo loro che i tifosi hanno sempre ragione anche quando hanno torto. A loro non è dato sapere tutte le verità che stanno dietro ad una società che fa calcio, al gruppo giocatori ed ai pensieri dell’allenatore. Il tifoso vuole recuperare le ansie che la vita, le mogli, le amanti, i figli gli danno tutta la settimana. Il Napoli per i tifosi è un ammortizzatore sociale”.

Su Mertens…

A Dries avevo mandato una medaglia con le immagini del Vesuvio da mettere al collo del bambino che è bellissimo e vispissimo com’è giusto che sia il figlio di Dries che poi l’ha chiamato anche Ciro. Siamo stati lì a parlare, poi ho una passione per Palazzo Don Anna e sono stato lì a bearmi e a guardare la mia amata Capri. Dries ha un’opzione per il rinnovo di un altro anno e negli ultimi anni è successo di tutto e di più con la guerra, il Covid ed altro. Decidesse lui quando rincontrarmi, a fine campionato va bene, ma se lui vuole restare legato a questa città noi siamo qui. Ciro è innamorato dello stile di vita che ormai ha abbracciato in questa città. Calcisticamente parlando è la persona che ha lasciato il segno col numero di goal segnati. A lui andrebbe consegnato un pallone tutto azzurro con la scritta in oro ’ Grazie Dries’ o ‘Grazie Ciro’. Non credo ci saranno problemi per il rinnovo, ma mai dire mai”.

Il Napoli del prossimo anno

Noi dal 22 di maggio dovremmo fare una full immersion di pensiero di come guardare il futuro. Sono sempre improntato a guardare il domani e non il passato, cosa che mi hanno sempre rinfacciato. Secondo me c’è chi si vuole attaccare la medaglia senza pensare di fare dei danni, perchè le partite son diventate troppe e tutte a discapito dei campionati nazionali. Il tifoso è l’utilizzatore finale del calcio e tutto questo viene fatto a discapito dei tifosi. Se si accontentano tante realtà straniere e sei costretto a favorirle, visto che vi siete promessi amore eterno per il distacco della SuperLega, ci sono vari club inglesi che dicono ‘come facciamo a fare la Champions?’. Allora si sono inventati che per la Champions saranno 36 partecipanti e 4 verranno recuperate in base a quelli che sono i valori raccolti in X anni precedenti. Su queste promesse non si può basare nulla. Il calcio è industria e in questo caso questi signori devono farsi da parte e le leghe devono avere la forza di auto amministrarsi da sole. Così si rischia di sfasciare il giocattolo. O si riducono le squadre nazionali a 14 oppure ditemi com’è possibile giocare tutte ste partite. Altrimenti dovremmo avere squadre da 40 giocatori, ma poi come si allenerebbero?”.

Il blitz a Castel Volturno

Me l’ero preposto e se non l’ho fatto fino ad ora è perché è il primo anno di un nuovo allenatore e se fossi stato sempre qui (io che ho altre dieci attività oltre il Napoli e il Bari) non sarebbe stato giusto. Ai ragazzi ho detto a inizio anno di dover recuperare la Champions, poi strada facendo vi siete ingolositi ed avete sempre parlato di scudetto visto che lo diceva la classifica. Menomale che avevamo la classifica che ha creato degli ammortizzatori utili nei momenti più neri. Sono molto preoccupato di questa continuità negativa del San Paolo”.

Le troppe sconfitte al Maradona

“La vogliamo dire con una commedia cinematografica? Si sono incazzati sia Maradona che San Paolo e sono stati chiamati in causa come i responsabili dei risultati del Napoli. A parte gli scherzi, lasciamo stare i santi da un lato e chi è stato un vero protagonista della storia del Napoli. I problemi sono quelli di una valutazione che farò a fine anno su tutti i vari reparti che devono, dal mio punto di vista, essere più crossabili tra loro e non restare separati tra loro”.

Le scuse ai tifosi

“Chiedo scusa ai tifosi per la sconfitta di Empoli, a nome di tutta la squadra. venite sempre allo stadio, abbiamo bisogno del vostro tifo. Il sud e soprattutto Napoli sono più di duecento anni che fa invidia al mondo, è una croce che dobbiamo portare”.

