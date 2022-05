Ultimissima: Osimhen parla a Radio Kiss Kiss

Alle ore 14:00, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

La dichiarazione che in assoluto ha incuriosito di più i tifosi è stata: “Noi siamo più delusi dei tifosi. Ci riproveremo il prossimo anno”

Una frase che ha suscitato sgomento, in senso positivo, perché potrebbe significare che il nigeriano azzurro il prossimo anno rimanga nella società di Aurelio De Laurentiis, cosi da smentire tutte le voci di mercato che prevedono un suo addio.

NAPOLI CALCIO OSIMHEN FOTO MOSCA

Le dichiarazioni di Osimhen a Radio Kiss Kiss

“Grande onore aver raggiunto questo obiettivo con i compagni e siamo felici di poter giocare nella competizione europea più prestigiosa. Rammarico per essere usciti dalla lotta scudetto? Ci tengo a dire che siamo più delusi dei tifosi per non aver centrato lo scudetto perché avevamo le qualità per farlo. Il nostro obiettivo era la Champions, la nostra speranza era quella di vincere lo scudetto e ci riproveremo la prossima stagione.“

“Noi ci sentiamo più delusi di loro per non aver raggiunto l’obbiettivo Lo Scudetto è il nostro sogno, eravamo consapevoli che la Champions era il nostro obbiettivo ma ovviamente la nostra speranza era quella di raggiungere lo scudetto ma ci riproveremo il prossimo anno”

” Solo un piacere giocare con lui al mio fianco, per me lui è un mentore. Anche quando era in panchina mi dava molti consigli; sono contento di giocare anche con giocatori come Politano e Zielinski.”

“Lorenzo è un ragazzo splendido ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo. E’ un professionista esemplare, e sa cosa è giusto fare per la sua carriera. Per lui è stato difficile lasciare il club ma sta a lui decidere per il suo futuro. Gli auguro il meglio per la sua nuova avventura perché la sua professionalità è un esempio per i giovani. ”

“Devo ringraziarlo tanto, mi ha aiutato nella crescita come calciatore. Devo ringraziare anche lo staff per avermi aiutato nel segnare così tanti gol; mi sono reso conto di essere allenato da un tecnico di grande valore, spero di essere allenato da lui ancora per tanto tempo. Come sto? Mi sento bene, il recupero dall’infortunio prosegue di giorno in giorno. Continuo a tenere la maschera anche se posso toglierla, mi sento molto bene fisicamente.”

“Mi sento bene dopo ogni dal punto di vista fisico e sono pronto a dare il meglio in queste ultime partite.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati