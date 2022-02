Ulivieri: “Lazio Napoli, gara da spettacolo, due squadre forti”

Il Presidente dell’ Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, in un intervista rilasciata al quotidiano la Gazzetta dello Sport, ha parlato della gara di domenica sera all’ Olimpico tra Lazio e Napoli. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Renzo Ulivieri sulle due compagini:

“Questa sì che è una partita che può regalare spettacolo. Lazio e Napoli sono forti: se i ragazzi di Sarri trovano la giornata giusta, la gente si può davvero divertire. Probabilmente dai biancocelesti ci si aspettava qualche punto in più. Magari la gente sperava di vedere la Lazio dov’è adesso l’Atalanta, ma c’è ancora tempo per arrivarci. La squadra di Spalletti la ritengo una serissima candidata allo scudetto. A Cagliari hanno pareggiato, si sono levate le critiche, ma erano messi maluccio. A me il Napoli piace, lascia intravvedere qualcosa in più rispetto alle rivali”.

