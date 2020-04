Ufficiale il Covid-19 proclama il Psg campione di Francia

Il Tolosa farà ricorso

Il Tolosa, che al momento dell’interruzione era ultimo in classifica con soli 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 21 sconfitte), annuncia tramite il suo presidente Olivier Sadran che farà ricorso in tribunale. Ciò in base al fatto che non era ‘condannato’ matematicamente e che quindi, giocando le restanti dieci partite, e con 30 punti a disposizione, avrebbe almeno potuto raggiungere il Nimes, terzultimo con 14 punti di vantaggio sul Tolosa. “Ci riserviamo il diritto di fare ricorso – ha detto Sadran -. E’ troppo presto per dire in che termini lo faremo, ma succederà”.