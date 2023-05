Udinese-Napoli tra Scudetto, Festa e …Diego Armando Maradona!

Udinese-Napoli può chiudere definitivamente il cerchio delle bramosie. Dal Friuli può arrivare ago e filo per cucire sul petto dei eroi azzurro lo storico scudetto che manca da qui da ben 33 anni, come gli anni di Cristo. Manca davvero poco affinché il grande sogno diventi realtà, il Napoli si appresta ad essere Campione d’Italia tra le avversità di una Nazione che gli è sempre stata stretta. Da stasera Partenope potrà tornare a coprire il ruolo che le spettava nei secoli scorsi, quello della gloriosa Capitale.

Napoli è Napoli proprio perché non è smemorata, non dimentica chi le ha fatto del bene. Non a caso Diego Armando Maradona qui viene visto come una divinità, un dio pagano, celebrato e venerato in un posto in cui lui non ci è mai stato, divenuto luogo di culto tra i più frequentati dai turisti della città.

A tal proposito c’è un’immagine da brividi scattata da Areanapoli.it all’esterno dello Stadio Maradona che la dice lunga sull’amore che lega l’Argentina e Napoli, il Sud Italia con il Sudamerica del cuore… perché come si canta nella soave “Era de maggio”, l’Ammore ‘overo no, nun cagna vico…

