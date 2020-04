Udinese, Marino: “Non si può rischiare di compromettere prossima stagione per salvare questa”

Adesso ci vuole pazienza. Per ripartire sarà necessario attendere che la situazione sanitaria si normalizzi”. Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, parla così ai microfoni di Tuttosport sulla possibile ripresa del campionato: “Non possiamo permetterci però di compromettere la prossima stagione per salvare questa. La nostra proprietà ha deciso di non lasciare a casa nessuno. Gli stipendi sono un pochino ridotti ma garatiti. Le decisioni sulla ripresa spettano a che guida il Paese e alle autorità: non a chi governa il calcio”.