Tutto quello che c’è da sapere sui Recovery fund

Conte ha parlato in maniera raggiante di Recovery Fund. Adesso spieghiamo cosa sono.

L’European Recovery Fund è un fondo per aiutare i Paesi più colpiti dalla crisi Covid-19, come l’Italia e la Spagna. Per sostenere la loro ripartenza (quindi non con un pagamento legato strettamente ai presidi sanitari come i 36 miliardi per il nostro Paesi erogati con il Mes ‘light’). Il finanziamento arriverebbe dall’emissione di Recovery bond, nuovi titoli di debito garantiti dal bilancio settennale dell’Ue 2021-2027. Secondo le indiscrezioni dell’ultimo minuto, la proposta della Commissione europea prevedeva un ammontare di 320 miliardi. “Parliamo di migliaia di miliardi”, ha detto invece la Von der Leyen al termine della videoconferenza con i leader Ue Resta però il nodo della ‘mutualizzazione’ del debito, ovvero le modalità di condivisione tra tutti gli Stati di questo ‘fardello’ debitorio, anche se si va verso una ipotesi di compromesso che unisce le due visioni.

In pratica il Recovery Found ecco cosa è : È un fondo per aiutare i paesi in difficoltà a causa del Covid emettendo dei titoli di debito coperti dall’unione Europea (in pratica il debito verrebbe poi ridiviso tra gli Stati dell’UE)