“Tutti alle semifinali non il Napoli”. Dove c’è da migliorare?

Che beffa. Che tiro mancino.

Numeri da giocare al lotto. Alzi la mano chi lontanamente lo avrebbe detto.

L’Italia porta alle fasi finali europee tutte le squadre impegnate.

Milan, Inter in Champions, Roma, Juventus e Fiorentina tra Uefa League e Conference. Un successo tutto tricolore certamente.

Tutte tranne una.

Il Napoli.

La squadra che ha stracciato il campionato, dando a tutti 15 e più punti di distacco, come un film giallo, è l’unica a non accedere alle semi finali. Passano Pioli, Inzaghi, Allegri, Mourinho ed Italiano, Spalletti no.

Uno smacco. Una delusione che certamente affligge e non poco il tecnico di Certaldo.

Ironia del caso falso e scortese o dato su cui riflettere?

“La fortuna non esiste, è la preparazione che incontra la coincidenza” ha scritto Seneca.

Adottiamo la strategia per porci domande e trovare modi di crescita.

Il Napoli 5.0 ed il suo tecnico dove possono migliorare?

In cosa si può intervenire ed in quali circostanze si deve lavorare?

Accettare gli episodi senza porsi domande è perdere due volte. Credere alla teoria dei complotti lo è tre volte.

Napoli, questo bellissimo Napoli 5.0, ha l’obbligo di porsi l’ interrogativo e non lasciarsi schiacciare dal “oramai non serve più”. Il gioco del destino che però anche la dimostrazione di un approccio differente e forse più complesso a certe particolari manifestazioni, può aprire una riflessione.

Una Opportunità.

Adottiamo tutti la volontà di migliorare. Una grande azienda così cresce.

Gli arbitri, gli infortuni, i cartellini, i curricula e le bacheche riguardano il passato, oggi possiamo guardare al Futuro.

Nel progettare il prossimo campionato, la prossima Champions, presidenza e tecnici, dovranno far tesoro di quanto visto e vissuto.

Ne abbiamo fiducia.

