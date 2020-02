Tutti a San Siro! Stadio pieno, sarà un derby per 75mila

Incasso di 5.5 milioni di euro: in tribuna Mancini-Vialli e i c.t. di Danimarca e Olanda. Per i nerazzurri quinta partita dell’anno oltre 70mila spettatori.Se ne racconta in questrp artcolo pubblicato su Gazzetta.it Tutti a San Siro. La stracittadina di Milano numero 225, la 172esima in Serie A, sarà l’ennesimo pienone stagionale per il Meazza. All’andata gli spettatori per il 2-0 che premiò i nerazzurri furono 70.440, stasera si toccherà quota 75.817. Sold out, come si dice in questi casi. Nelle casse dell’Inter finirà un tesoro da 5,5 milioni di euro: soltanto il Milan-Inter di un marzo fa è riuscito a fare meglio a livello di stracittadina (5,8 milioni), mentre in A la partitissima della 23esima giornata si piazza al quarto posto. Quest’anno a San Siro si sono superati i 70mila spettatori in sei occasioni: oltre ai due derby, il merito è tutto dell’Inter, andata oltre quella quota contro Barcellona, Juve e nelle ultime due sfide casalinghe contro Atalanta e Cagliari. E con stasera l’Inter supererà quota un milione di tifosi portati al Meazza da fine agosto (ora siamo a 981.743).Per San Siro sarà una nuova notte di festa in mondovisione, con 200 Paesi collegati e un’audience potenziale di diverse centinaia di milioni di persone. In tribuna tante le personalità: per l’Inter si va dagli ex Cambiasso, Samuel, Materazzi e Beccalossi ad Amadeus direttamente da Sanremo. A visionare Eriksen ci sarà il c.t. della Danimarca, Age Hareide, e per De Vrij arriverà dall’Olanda il c.t. Ronald Koeman. A San Siro è attesa una fetta importante dell’Italia, con Roberto Mancini e il capo delegazione Gianluca Vialli.