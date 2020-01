Tutte le probabili formazioni della 18ª giornata di Serie A

Ecco tutte le probabili formazioni e notizie sul 18esimo turno di serie A,pubblicato in questo articolo da Il Corriere dello Sport.it Dopo la sosta per le festività natalizie, la Serie A è pronta per ripartire con la 18ª giornata che prevede un calendario ricco di sfide interessanti. A cominciare dal match di domani alle 12.30 al Rigamonti tra Brescia e Lazio. I biancocelesti, reduci dalla vittoria della Supercoppa italiana a Riyad contro la Juve, stanno attraversando un periodo di forma smagliante e in campionato hanno raccolto otto vittorie consecutive. Successi che hanno portato la squadra di Simone Inzaghi a sei punti da Juve e Inter, capoliste del nostro campionato (La Lazio ha una partita in meno). Alle 15 importante sfida salvezza al Paolo Mazza, dove la Spal, tornata alla vittoria prima della sosta (2-1 sul campo del Torino) sfida l’Hellas Verona. Alle 18 il Genoa ospita il Sassuolo, mentre alle 20.45 allo stadio Olimpico andrà in scena il match tra Roma e Torino. I giallorossi sono reduci da cinque risultati utili consecutivi (4 vittorie e un pareggio) e non intendono arrestare la propria corsa. Nel giorno dell’Epifania si continua con altrettante sfide interessanti. Il lunch match sarà quello tra Bologna e Fiorentina. Tre le partite delle 15: Atalanta-Parma, Juve-Cagliari e Milan-Sampdoria (il Meazza è pronto a dare il bentornato a Ibrahimovic). Alle 18 Lecce-Udinese, mentre in posticipo di lunedì vedrà di fronte il Napoli di Rino Gattuso, tornato alla vittoria prima della sosta (2-1 contro il Sassuolo), e l’Inter di Antonio Conte.

BRESCIA-LAZIO (DOMANI ORE 12.30)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. ALL.: Corini. A DISP.: Alfonso, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Martella, Zhmral, Viviani, Ayé, Morosini, Matri. INDISPONIBILI: Dessena, Ndoj, Alfr.Donnarumma. SQUALIFICATI: Corini (all).

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S.Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Parolo, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Lazzari, Jony, V.Berisha, A.Anderson, Adekanye, Caicedo. INDISPONIBILI: Vavro, J.Lukaku. SQUALIFICATI: Leiva, Luis Alberto