Tutte le date di una stagione imperdibile

La stagione calcistica 2021 – 2022 sta volgendo al termine, ma se i tifosi o gli appassionati di questo sport, pensavano di poter rilassare i nervi sotto il sole d’agosto, anche quest’anno dovranno ricredersi.

La lega Serie A ha fatto un lavoro eccellente in ottica programmazione calendario 2022 – 2023, tenendo conto del Mondiale in Quatar, che sconvolgerà gli equilibri interni di ogni singola squadra.

La Serie A: si inizia prima!

La Serie A inizierà in anticipo sulla tabella di marcia.

La data d’inizio infatti è fissata per il 14 agosto per concludersi il 4 giugno.

14 AGOSTO 2022 : 1° giornata di campionato

: 1° giornata di campionato 21-28-31 AGOSTO 2022 : 2°-3°-4° giornata di campionato

: 2°-3°-4° giornata di campionato 5-11-18 SETTEMBRE 2022 : 5°-6°-7° giornata di campionato

: 5°-6°-7° giornata di campionato 2-9-16-23-30 OTTOBRE 2022 : 8°-9°-10°-11°-12° giornata di campionato

: 8°-9°-10°-11°-12° giornata di campionato 6-9-13 NOVEMBRE 2022: 13°-14°-15° giornata di campionato

Stop, si vola in Qatar!

Il 21 novembre, i giocatori delle varie squadre italiane si fermeranno, perché i ragazzi dovranno partire per il Qatar. Il Mondiale infatti scombussolerà gli equilibri interni delle squadre.

Per quattro settimane i calciatori saranno impegnati con le loro nazionali, fino al 18 dicembre, giorno in cui rientreranno in Italia.

La ripresa della Serie A sulla scopa della Befana

La data fissata per la ripresa del campionato di Serie A corrisponde al 4 gennaio del 2023, giorno in cui si giocherà la 16° giornata.

4 GENNAIO 2023: 16° Giornata di Campionato

16° Giornata di Campionato 8 GENNAIO 2023: 17° Giornata di Campionato

17° Giornata di Campionato 15 GENNAIO 2023: 18° Giornata di Campionato

18° Giornata di Campionato 22 GENNAIO 2023: 19° Giornata di Campionato ( corrispondente alla fine del girone d’andata )

19° Giornata di Campionato ( corrispondente alla fine del girone d’andata )

Le date dalla Coppa Italia

Tra Mondiale in Qatar e Campionato di Serie A, non va dimenticata la Coppa Italia. Il torneo infatti avrà inizio con gli ottavi divisi in due tranche.

Prima tranche: 10 – 12 Gennaio

Seconda tranche: 17- 19 Gennaio

I quarti di Coppa Italia saranno concentrati in tre giorni.

31 Gennaio – 1 Febbraio – 2 Febbraio

Le semifinali avranno luogo: 4 e 5 Febbraio quelle d’andata e 25 e 26 Febbraio il ritorno

La finale sarà il 24 Maggio.

Le date della Champions League

Le date della Chamions iniziano già a luglio con le qualificazioni.

Primo turno di qualificazione: 5 – 6 e 12 – 13 Luglio 2022

Secondo turno di qualificazione: 19 – 20 e 26 – 27 Luglio 2022

Terzo turno di qualificazione: 2 3 e 9 Agosto 2022

Spareggi: 16 – 17 e 23 – 24 Agosto 2022

Fase a gironi

Prima giornata: 6 – 7 Settembre 2022

Seconda giornata: 13 – 14 Settembre 2022

Terza giornata: 4 – 5 Ottobre 2022

Quarta giornata: 11 – 12 Ottobre 2022

Quinta giornata: 25 – 26 Ottobre 2022

Sesta giornata: 1 – 2 Novembre 2022

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 14 – 15 – 21 – 22 febbraio e 7 – 8 – 14 – 15 Marzo 2023

Quarti di finale: 11 – 12 e 18 – 19 Aprile 2023

Semifinali: 9 – 10 e 16 – 17 Maggio 2023

Finale: 10 Giugno 2023

