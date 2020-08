Turismo, i viaggi del Covid 19: contagiati da Grecia e Croazia

In Veneto nuovo focolaio di Covid 19, portato da giovani, in vacanza all’isola di Pag, in Croazia. Il Servizio di prevenzione dell’Asl 6 di Padova ha individuato al ritorno dei ragazzi a casa otto positivi, padovani, Con loro viaggiavano anche 11 veronesi e coetanei delle province Venete. Le Asl di riferimento sono state messe al corrente per sottoporre i ragazzi a tampone e ricostruire i loro contatti. L’isolamento domiciliare è iniziato già per molti. E’ in essere lo screening con i tamponi su tutte le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Altri giovani contagiati, oltre una ventina sono stati individuati in Toscana, nel Lazio, dopo il rientro da località turistiche greche e croate Sul rischio vacanze per una nuova esplosione di contagi ha parlato nelle settimane scorse Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Padova: “I giovani vivono di socialità che non è solo parlarsi. Sappiamo che a loro le regole stanno strette, si sentono forti e sottovalutano il rischio. Ma se oggi con questi focolai vediamo l’effetto dei primi viaggi e spostamenti iniziati tra giugno e luglio, possiamo immaginare cosa potrà accadere quando vedremo gli effetti dei viaggi di questo mese”.

