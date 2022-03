Tuanzebe: Il Napoli si interroga sull’oggetto misterioso.

Che fine ha fatto Axel Tuanzebe, il nuovo arrivato in casa Napoli?

Una domanda che si fanno tutti coloro i quali seguono le vicende della squadra azzurra. Tuanzebe è stato preso in prestito per 500.000 euro con diritto di riscatto dal Manchester United in uno dei momenti peggiori per la squadra di Spalletti, che tra Covid, infortuni e Coppa d’Africa ha dovuto affrontare importanti match con pochissimi giocatori e senza riserve.

L’esordio

Il difensore è stato da subito inserito nelle dinamiche di gioco, sia nella partita contro la Sampdoria terminata con la vittoria del Napoli, sia nella partita contro la Fiorentina in Coppa Italia nella quale il Napoli ha perso con un risultato di 2-5.

Per chi ha seguito queste due partite, non è difficile capire come mai Spalletti abbia preferito non includerlo nelle formazioni successive. Il suo apporto durante le partite era marginale. Difatti, da come è stato possibile notare, il giocatore deve ancora migliorare numerosi aspetti per poter essere competitivo al pari dei suoi compagni di squadra.

Dopo l’esordio lo stop

Dopo l’esordio in campo con il Napoli, l’allenatore di Certaldo, ha optato per lasciarlo in panchina preferendo Juan Jesus. Ma ciò che ha lasciato di stucco è stato, a pochi giorni dal doppio scontro conto il Barcellona, la scelta di non convocarlo in lista UEFA.

Dopo un iniziale sconcerto, il club del Napoli ha spiegato il perché della non convocazione: problemi di lombalgia.

Rimarrà nel Napoli?

Lo stop è causato da un problema di lombalgia che per un mese ha bloccato il giocatore in palestra, con programmi specifici di riabilitazione, senza essere, di fatto, disponibile per la squadra.

Lo stop purtroppo ha messo a repentaglio la possibilità di farsi notare e trattenere dal club azzurro, per cui lo scenario prevede che con difficoltà Giuntoli lo possa confermare nella rosa del Napoli.

La domanda a questo punto è lecita: Rimarrà nel Napoli o no?

