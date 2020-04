Trump e il consiglio choc: “Per uccidere il virus basta iniettarsi un disinfettante”. È bufera

La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo: sarebbero questi i rimedi suggeriti da Donald Trump per uccidere il Coronavirus. Secondo il presidente degli Stati Uniti si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se sono efficaci contro il Covid-19, che negli Usa sta facendo migliaia di vittime. Ovviamente, l’idea di Trump ha già scatenato le polemiche alzando la bufera. Molti esperti definiscono “irresponsabile e pericoloso” il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio. Le parole del presidente sono arrivate nel corso del breafing quotidiano sul Coronavirus: “Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Non sono un dottore, sono qui per illustrare delle idee” fonte Corriere dello Sport