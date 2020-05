Truffe online sul bonus di 600 euro, scoperto il raggiro delle finte mail dell’Inps

” Striscia la Notizia” ha smascherato il raggiro delle finte mail dell’Inps messo a punto nel tentativo di speculare sull’ emergenza coronavirus. Molti telespettatori hanno segnalato al programma di aver ricevuto dei messaggi di posta elettronica che, firmati apparentemente dall’istituto di Previdenza, li invitavano a riscuotere il bonus governativo di 600 euro cliccando su un apposito link.

Si trattava, però, solo un di un tentativo di truffa online che voleva risalire ai dati personali dell’utente ignaro, sfruttando l’attenzione verso gli aiuti in tempi di epidemia. L’Inps stessa ha comunicato di non essere autrice delle mail, sottolineando di non inviare mai contenuti cliccabili e quindi smascherando, definitivamente, il raggiro.fonte Mediaset