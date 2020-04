Truffa mascherine, affare 100 mila euro

Avrebbero guadagnato in meno di una settimana quasi 100mila euro, i due presunti truffatori denunciati a Villa Literno (Caserta) dalla Guardia di Finanza, con l’accusa di aver pubblicizzato on-line la vendita a prezzi bassi di mascherine e igienizzanti che però non sono mai state consegnate. I prodotti sarebbero stati venduti in tutta Italia, hanno accertato i finanzieri della Compagnia di Aversa, che stanno ancora raccogliendo le numerose denunce arrivate in questi giorni da Nord a Sud. I prodotti venivano offerti a prezzi molto vantaggiosi (circa due euro per una mascherina). fonte Ansa