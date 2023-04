Troppo Milan per il Napoli. Calma e Respiro profondo

È iniziato male anzi malissimo il trittico Napoli – Milan. Osimhen manca ed il Napoli 5.0 diventa un’altra squadra.

20 gol subiti in tutto il campionato e 4 soltanto stasera. È certamente una sera strana. Anomala. Saltato ogni schema. Manca Osimhen e quindi viene a mancare quella opzione che ti fa respirare.

La sosta per le nazionali non porta bene ai ragazzi di Spalletti. Dopo l’ Inter del post mondiale anche il Milan vince. C’è stanchezza. Fiato corto. Passo indeciso. Il ritmo dei rossoneri è indiavolato e non è ironia. Superiore il Milan per il Napoli di stasera.

Detto questo, sono troppe le cose indecifrabili per questa serata. Calma, calma e rimandiamo le considerazioni a domani. Sarà una notte fatta di riposo assoluto. Cervello spento e lo si riaccende domani. Nonostante la clamorosa sconfitta, inaspettata, scomposta e roboante, restano 16 punti di distacco tra le due squadre viste stasera al Maradona.

Non c’è stata gara ed una tale novità per questo 2023 che si fa fatica a creare una sorta di commento. Come sempre degli aspetti tecnici se ne occuperanno i colleghi, noi proviamo a tracciare una minima analisi della serata. Il miglior Milan della stagione batte nettamente il Napoli 5.0.

Pioli batte Spalletti ed onestamente anche all’andata, pur perdendo, era sembrato superiore.

Napoli – Milan di campionato, 0-4 è capitolo chiuso. Nulla ha a che fare con quel che sarà l’avventura Champions.

Brutta serata. Il Napoli 5.0 non c’è. Non pervenuto. Non sceso per davvero in campo. Il Milan si. Il Milan c’è e fa la partita, la vince e torna a Milano consapevole che la Champions sarà un affare molto diverso dal campionato 2023.

Calma, calma e cervello in relax. Respiriamo.

