Tris Verona. Adesso Juric sente profumo d’Europa. Schiantato il Lecce

L’hellas vola con i gol di Dawidowicz, Pessina e Pazzini (su rigore). Pugliesi mai in partita: espulso Dell’Orco, brutto infortunio per Tachtsidis, fuori in lacrime e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it L’Hellas volta alto e lascia nei guai il Lecce: condotta dall’onnipresente Pessina, autore della seconda rete, la squadra di Juric domina e si porta sempre più in alto, a due punti dalla zona-Europa League.Liverani sceglie lo stesso sistema conservativo efficacemente schierato contro l’Inter, con tre difensori, Mancosu mezzala (Petriccione dà forfait nel riscaldamento) e due laterali molto arretrati, ma è una scelta improvvida nei confronti di un Verona che si muove in modo diverso. Ad Amrabat e Veloso si aggiunge in regia Pessina, che si muove da destra tagliando su tutto il fronte e scombinando le coperture. In più, Juric sceglie il due contro due dietro e stacca a turno uno dei tre centrali, soprattutto Dawidowicz a sinistra. Lì il sovraccarico procurato con Pessina e Lazovic manda in crisi il Lecce. Annotato un salvataggio di Rrahmani sulla linea dopo che Lapadula aveva saltato Silvestri – ma il fuorigioco di partenza annulla la chance -, al 19’ il Verona passa: angolo di Veloso calciato perfettamente come al solito e testa di Dawidowicz che sovrasta la marcatura a uomo di Dell’Orco e quella a zona di Babacar sul primo palo. Il Lecce non trova le solite linee di uscita palla al piede, il Verona imperversa: al 22’ Rrahamani prova da fuori, respinge Gabriel, che in uscita alta aveva anticipato Pessina. Il portiere giallorosso deve uscire per infortunio al 28’, Vigorito al suo posto, dopo aver visto un colpo di testa di Kumbulla appena alto. Il lato destro leccese è scoperto e da lì piovono pericoli: al 32’ Donati fa una buona diagonale sul cross di Lazovic, ma due minuti dopo Mancosu perde l’inserimento di Pessina che completa l’appuntamento sul secondo palo su cross di Lazovic. Aveva già segnato all’andata al Via del Mare. Ed è 2-0. Potrebbe essere 3 al 37’: ennesimo cross da sinistra, stavolta Pessina e Di Carmine sono in leggero ritardo. Liverani finalmente corregge il Lecce: fuori Lucioni, dentro Majer e ritorno al 4-3-1-2 rodato. Non è un caso che nel finale di tempo i giallorossi finalmente si affaccino dalle parti di Silvestri: al 43’ Majer serve Lapadula che incrocia largo il sinistro, al 48’ lo stesso Majer colpisce la parte alta della traversa con un mancino da fuori dopo un buon sviluppo da destra a sinistra.Il problema che non si risolve, però, è che il Verona arriva sempre prima su tutti i palloni. L’Hellas ricomincia presto con Borini al posto di Verre e con un’altra occasionissima per il tris: al 5’ Di Carmine offre la sponda al solito inserimento a tempo di Pessina, serve un grande Vigorito per opporsi. Due minuti dopo il Lecce spreca l’unica vera chance della ripresa: Babacar chiude un triangolo largo con Rispoli che in area non riesce a controllare il rimbalzo e di destro alza troppo la mira al volo. L’espulsione di Dell’Orco al 22’ chiude di fatto la partita: entrata in ritardo sull’elettrico Pessina e secondo giallo. I minuti che restano scivolano via con l’Hellas in costante possesso ma senza affondare, fino al 41’ quando Amrabat viene steso in area da Vigorito: Pazzini, entrato poco prima per Di Carmine, timbra dal dischetto. E nel finale altra tegola per Liverani: Tachtsidis si accascia a metà campo ed esce in barella con le mani sul volto.