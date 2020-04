Tragedia in Irpinia, muore a 13 anni schiacciato da un trattore

Un ragazzino di 13 anni ha perso la vita nelle campagne di Monteverde, in provincia di Avellino. Secondo le prime indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, il 13enne sarebbe rimasto schiacciato da un trattore che stava eseguendo lavori agricoli in un fondo di contrada San Giovanni. Il tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio. Il mezzo si sarebbe capovolto in un tratto di forte pendenza. Non è ancora stato stabilito chi fosse alla guida. fonte Il Roma