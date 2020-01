Tracollo Roma, tifosi inferociti: “Senza personalità, ennesima figuraccia. Vergogna!”

sostenitori giallorosso furiosi per il 3 a 1 della Juventus e l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Anche quest’anno nessun trofeo. Squadra mai scesa in campo”. Poi il messaggio a Petrachi. “Siamo sicuri che la rosa non sia migliorabile?”E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it – Impossibile salvare qualcuno dal tracollo della Roma all’Allianz Stadium, ma i tifosi colpevolizzano soprattutto quattro giocatori per il doloroso 3 a 1 di questa sera. Florenzi, Cristante, Kluivert e Kalinic. Per i sostenitori giallorossi le prestazioni di questi giocatori hanno deluso le aspettative penalizzando di gran lunga la partita della Roma. Decima sconfitta all’Allianz Stadium, la Roma eliminata dalla Coppa Italia ha fatto infuriare i tifosi: “Senza personalità, senza attributi. Una Roma che continua a far deludere e che continuerà a non raccogliere trofei”, “Non ho parole solo tanta tantissima delusione, si può perdere ma non così. Non sono mai entrati in campo”.Nessun alibi per i giocatori, i tifosi sui social questa volta non riescono a trovare scuse: “Basta dare alibi a questi giocatori. Alcuni non hanno le qualità per giocare nella Roma e a molti manca il carattere per affrontare sfide importanti come queste”. E sui quattro colpevoli: “Florenzi non ha recuperato su Ronaldo nel primo gol, Cristante lento e macchinoso, Kluivert impacciato e senza idee e Kalinic un fantasma. Anche il palo a porta vuota per non farsi mancare nulla”. “Adesso quando riparlerete di “fenomeni” dovrete assumervi le vostre responsabilità”. Su Fonseca pochi commenti, il problema secondo i romanisti non è il tecnico: “Se ha dovuto mettere Bruno Peres e Santon nel secondo tempo il problema non è suo. È evidente che anche lui è scontento della rosa, questi due terzini sono giocatori che in estate non voleva avere in rosa”. Il mercato al centro del problema: “Siamo sicuri che serva solamente un attaccante esterno? Io prenderei anche un centrocampista e ovviamente un attaccante al posto di Kalinic. Con Dzeko sarebbe stata una partita diversa, lui riesce a tenere i palloni e a smistarli. La rosa è difficilmente migliorabile ha detto Petrachi. Forse è difficile prendere di peggio”. Commenti finali sull’atteggiamento della squadra dopo l’autogol che ha dato qualche speranza ai tifosi: “Quello che mi fa incazzare è quando si stacca la spina e si fanno queste figure del cavolo. Forse chi scende in campo non sa cosa voglia dire questa partita”, “Il Parma non è superiore alla Roma eppure tre giorni fa se l’è giocata fino all’ultimo. Squadra fatta con dei giocatori senza personalità (Florenzi, Cristante, Under, Kluivert, Pellegrini, Kalinic). Eppure stavano giocando bene fino all’1-0. Poi il black-out totale”.