Tra regioni e Governo si litiga su tutto: anche sul numero dei contagiati

L’ indice Rt a 1,23 nella pagella sanitaria del Ministero della Salute è un’immagine sbagliata dell’ Umbria. Un errore fatto presente al premier Conte, ma la Regione è pronta a muoversi contro Istituto superiore di Sanità (Iss) e dicastero. Lo dice la presidente della Regione Donatella Tesei, in un’intervista a Il Messaggero. I sistemi usati per fare questo calcolo, nella fase di uscita dal contagio “dimostrano che non rispondono alla reale situazione umbra. E questo è inaccettabile, ci danneggia senza motivo” spiega.

“Anche nelle riviste scientifiche internazionali l’ Umbria è vista come la regione più sicura e con prospettive turistiche importanti – ricorda -. Abbiamo meno di cento positivi attuali, solo due ricoverati in terapia intensiva e il tasso di letalità più basso d’ Italia (5,13%) nonostante una popolazione anziana importante, la seconda dopo la Liguria”. L’ anomalia “è evidente: basta vedere che altre regioni messe in una situazione più tranquilla della nostra secondo tale sistema, in un giorno certificano 100-200 contagi in più. Mi sto muovendo e sono certa che avremo chiarimenti importanti”.

Quando il rischio di nuovi focolai si è materializzato “nelle due zone rosse avute, lo abbiamo circoscritto, mappato e risolto la situazione. Per il futuro ci appelliamo al senso di responsabilità degli umbri perché dobbiamo continuare ad essere attenti e rispettosi delle norme. Non c’ è il libera-tutti, ma la necessità di gestire tale percorso con correttezza e senso di responsabilità: da questo dipende il futuro della regione”. Intanto per favorire il ritorno del turismo si parte “con una promozione importante della nostra regione e faremo altre campagne perché l’ Umbria è in grado di accogliere in sicurezza e in bellezza tutti coloro che dal 3 giugno, prima uno scambio tra le regioni non è possibile, vorranno venire”.