Totti a Vieri su Instagram: “Vorrei Tonali con me, se è sveglio accetta”

Proseguono le chiacchierate in diretta su Instagram di Christian Vieri in compagnia di alcuni dei protagonisti del mondo del calcio, presente e passato. E’ stato il turno anche di Francesco Totti, che ha parlato anche della sua nuova avventura del mondo dello scouting. L’obiettivo numero uno dell’ex capitano giallorosso è dichiarato ed è pronto a dare battaglia per portarlo nella propria scuderia di calciatori: “Tonali nel suo ruolo è il più forte di tutti. Cercherò in tutti i modi di prenderlo con me, se è sveglio accetta subito. Se dorme in piedi invece… Penso che a fine anno andrà via dal Brescia, anche se dipende molto dall’eventuale ripresa del campionato e da quando si svolgerà il calciomercato”.Ovviamente, quando i protagonisti sono Totti e Vieri, c’è spazio anche per battute e aneddoti curiosi. A fare capolino nella diretta è nuovamente Donna Paola, la gatta senza peli arrivata da qualche settimana in casa Totti e già protagonista nei giorni scorsi. L’ex numero 10 giallorosso ha lanciato direttamente da Instagram un appello molto particolare: “Donna Paola è in calore, sta cercando acquirenti”. E dopo l’invito di Vieri: “Hai provato a chiamare Ventola?”, le risate: “Mi raccomando Nicola, trattamela bene!”. Un rapporto d’amicizia, quello tra Totti e Ventola, che nasce sin dai tempi delle Nazionali giovanili. Amicizia, sì, ma anche qualche frizione: “Nell’Under 21 è capitato di dormire nella stessa stanza. Non facevamo in tempo a darci la buonanotte che cominciava a russare. Allora cominciavo a fargli degli scherzi, gli mettevo il dentifricio in bocca. A un certo punto stavamo per litigare seriamente, si era arrabbiato. Ma come fai a discutere con Ventola?”.fonte Skysport