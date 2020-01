Toti “peccato per le genovesi, auspico investimenti”

Il Governatore della Liguria,Giovanni Toti,spera in un rilancio delle squadre liguri….se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Non ho le competenze tecniche per suggerire le formazioni e le campagne acquisti, non ho la possibilità di fare l’azionista, ma è un peccato per tutti i tifosi che le amano molto e che evidentemente meritano di avere in cambio impegno e sacrificio. Mi auguro che i due presidenti abbiano chiaro di fronte a loro quello che devono fare”. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, commentando a margine di un convegno l’ultimo posto in classifica del Genoa e il quintultimo della Sampdoria.

“Abbiamo molti progetti, come lo stadio da rimodernare – ha aggiunto Toti -. Bisogna che le squadre e le loro governance decidano da che parte vogliono andare e la volontà di investire.

Più che auspicare investimenti, attenzione per i tifosi e senso di responsabilità francamente non posso”.