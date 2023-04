Tosto: “Ecco perché il Napoli si gioca un probabile accesso alla finale”

Vittorio Tosto, ex azzurro e agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre” condotto da Gianluca Gifuni.

«Nei primi anni alla Lucchese Di Lorenzo giocava da attaccante e sognava di diventare il nuovo Batistuta, perché era l’epoca dell’esplosione dell’attaccante viola. Poi Paolo Giovannini, attuale direttore generale dell’Arezzo, ha intuito di spostarlo a mediano davanti alla difesa e dopo il fallimento della Lucchese approdò alla Reggina da dove cominciò tutto il suo percorso. Il Napoli poteva venir fuori da San Siro con lo 0-1 e ne è uscito con l’1-0 a favore del Milan. Gli azzurri hanno fatto una partita forte, strepitosa contro uno stadio che era una bolgia. Certo il Milan ha vinto e si è vista tutta la sua esperienza in Europa e questo ha fatto sì che la bilancia penda dal lato rossonero. Ora ci sono da giocare altri 90′ e il Napoli per me si gioca un probabile accesso alla finale. Se il Napoli supererà lo scoglio Milan tutta la città dovrà accompagnare la squadra alla semifinale e, secondo me, può succedere qualsiasi cosa».

