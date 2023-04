Tornano i tamburi e gli striscioni. Tifosi a voi.

La frase “lo stadio come teatro” è fuorviante. Certo, uno stadio moderno, a misura di spettatori e show, capace di offrire servizi di qualità e divertimento diverso ma pur sempre uno stadio. Uno stadio non può, non deve e non sarà mai un teatro. Quantomeno il Maradona può diventare il San Carlo. Guai a diventarlo. Il bello del Divertimento diverso sta proprio nella differente proposta. Chi va allo stadio, chi preferisce la lirica e chi magari entrambi ma sceglie cosa e quando vivere. Cose diverse per un pubblico diverso e che sa bene come interpretare il ruolo da spettatore. La cravatta in curva, diciamo, è scomoda come la tuta da ginnastica in platea. Detto questo, pare che domani, per il Verona, il vecchio san Paolo si ritrovi e ritrovi l’antico spirito. Tamburi, bandiere, striscioni, cori e colori. Pare, sottolineo pare. I tifosi hanno fatto le richieste opportune e che la società ha richiesto. Una sorta di pace “armata” è stata firmata e Verona dovrebbe essere l’appuntamento della calma apparente. Chiedereste ai tifosi del Boca o del River di far piano? Venite al campo ma lasciate tamburi e bandiere a casa?Probabilmente chi è patron del Boca, del River o del Milan di Champions, ha chiaro che bella la Scala, fantastico il Metropolitan, sublime il san Carlo di Napoli ma lo stadio è altra cosa. Tifosi a voi.

