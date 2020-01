Torna Maurizio Sarri a Napoli e il San Paolo si riempie

Attesi oltre quarantamila spettatori: non c’erano nemmeno contro il Liverpool, I precedenti del “Comandante”E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Tira di più Maurizio Sarri che il Liverpool campione d’Europa di Jurgen Klopp. E già perché nello scorso settembre quando i Reds vennero, e persero, al San Paolo i paganti furono poco più di 30 mila. Una quota che sarà sicuramente superata domenica sera quando a Fuorigrotta arriverà la Juventus di Cristiano Ronaldo, allenata da quel Maurizio Sarri, passato in un attimo da “Comandante” a “traditore”.La sconfitta di sabato scorso con la Fiorentina ha fatto sì che il Napoli arrivasse alla sfida classifica contro i campioni d’Italia nel peggior modo possibile. Con la quarta sconfitta consecutiva interna di una squadra dal rendimento sconcertante in campionato (5 su 10 gare, con 3 sole vittorie). Poi è bastato il martedì di Coppe ad accendere la fiamma della passione. Battuta la Lazio con una prova di carattere, ecco che quei giocatori tanto contestati sono andati sotto le curve a ricevere applausi e a condividere cori. Un modo per farsi trovare pronti e col vestito giusto all’appuntamento con la Vecchia Signora.E poi ci sarà Sarri, l’uomo che per tre anni ha fatto sognare la città col bel gioco e l’attacco al “Palazzo”. Il feeling è continuato anche un anno fa quando il toscano nato a Bagnoli, è finito ad allenare il Chelsea: molti napoletani hanno tifato per i “Blues”. Ma quando in estate Maurizio ha deciso di firmare per la Juventus ecco che per la tifoseria azzurra è stata un colpo al cuore. L’uomo che parlava di “attacco al Palazzo” ora in quel Palazzo c’era entrato dal portone principale. E così domenica ci sarà chi applaudirà al ritorno, ma anche chi fischierà sonoramente, com è capitato puntualmente con Gonzalo Higuain ogni volta che è tornato avversario al San Paolo. L’importante è che sia solo una sfida di calcio in campo.Intanto venerdì al San Paolo, per iniziativa del Comune e dell’Ussi Campania, nel muro di accesso alla tribuna Posillipo del San Paolo, sarà apposta una targa ricordo di Roberto Fiore, presidente del Napoli dal 1964 al ‘67 e figura amata e stimata in città.